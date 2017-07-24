全球金市：金价触及四周高点，因股市和美元疲软

路透班加罗尔7月24日 - 金价周一盘初触及四周高点，股市走弱，及美元受累于美国政治不确定性而跌至13个月新低，都支撑金价。

0033 GMT，现货金上涨0.1%报每盎司1,255.92美元，稍早触及四周高点1,257.18美元，上周上涨2.1%。

美国8月期金上涨0.1%至1,256.00美元。

亚洲股市下滑，因近期强劲上涨后对风险资产需求减弱，同时由于欧洲央行似乎并不太担心欧元强势，欧元接近两年高位，打压美元接近13个月低点。

美元指数周一在13个月低位附近挣扎，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改计划的希望。

美国白宫周日称，总统特朗普对签署加强对俄罗斯制裁的法案持开放态度，此前，参议院和众议院领袖就一项议案达成协议。

美国参议院共和党领袖计划最早周二举行程序性投票，采取立法行动推翻或取代奥巴马医保(Obamacare)，参议员会就哪个版本的议案进行投票还不明朗。

路透看到的俄罗斯法庭文件显示，在特朗普2016年竞选期间与其长子会过面的俄罗斯律师Natalia Veselnitskaya的客户中有俄罗斯联邦安全局(FSB)，与之的客户关系持续了多年。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在7月18日止当周提高COMEX黄金净多仓，为六周来首次。

亚洲黄金需求上周减弱，因价格上涨，第二大黄金消费国印度正逢季节性需求减缓，打压了黄金魅力。

周一公布的一项民间调查显示，日本7月制造业活动连续第二个月放缓，因出口需求迟滞。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪)