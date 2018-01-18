全球金市：金价触及近一周低点，因美元回升

路透1月18日 - 金价周四延续上日跌势，触及近一周低点，美元从周三所及三年低点反弹，令金价承压。

0112 GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,326.51美元，稍早曾触及1月12日以来最低水准每盎司1,324.60美元。

现货金周三跌0.8%，创12月7日以来最大单日百分比跌幅。

美国期金下跌1%，至每盎司1,324.70美元。

美元指数上涨0.4%至90.885，周三曾触及2014年12月以来最低90.113。

亚洲股市周四逼近纪录高位，美股劲扬支撑多头气氛。

长期来看，黄金将受到全球股价从历史高位回落，全球经济增长强劲可能会刺激通胀风险的支撑。

一些欧洲央行官员周三对欧元强势表示担忧。

在接受意大利日报la Repubblica采访时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。

美国克利夫兰联储总裁梅斯特周三表示，她对美国税改将在未来两年对经济成长贡献0.25-0.5个百分点的假设或许太低了。

达拉斯联储总裁柯普朗与芝加哥联储总裁埃文斯均预期今年美国经济成长应该不错，但对经济有多接近过热和今年升息的必要性意见不一。二者今年在联邦公开市场委员会(FOMC)都没有投票权。

马里矿务部一名高官表示，该国2017年工业黄金产量较上年成长5%至49.6吨。

比特币周三跌幅一度达到20%，跌破10,000美元，同时其它加密货币也出现类似狂泻走势，因投资者担心监管当局为遏制投机活动，或许会取缔这类交易。(完) (编译 汪红英/龚芳; 审校 陈宗琦/许娜)