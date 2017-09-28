全球金市：金价触及逾一个月低位，强劲的美国数据推高美元

路透9月28日 - 金价周四持稳，此前触及逾一个月低位，因在更加强劲的经济数据公布后，美国12月升息的可能性升高、以及新税改计划出炉都提振了美元。

与此同时，铂金价格自2001年以来首次低于钯金，主因对柴油车的需求减弱。

“在过去几日缺少新的地缘政治紧张因素的背景下，特朗普宣布税改计划后，美国公债收益率(殖利率)上升，及美元持续走高都侵蚀了黄金的资产魅力，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

0501GMT，现货金几近持平报每盎司1,280.26美元，盘中曾触及8月25日以来最低水准。

美国12月期金下跌0.3%至每盎司1,283.30美元。

“短期内，我们依然希望从利率中获得线索，”香港利昌金铺的首席交易商Ronald Leung说。

“12月升息的几率目前为75%，除非朝鲜有什么动作，否则金价将承压。”

其他贵金属方面，现货铂金(白金)跌0.1%至每盎司915.50美元，之前曾触及7月20日以来最低水准；现货钯金跌0.3%至每盎司923.65美元。

现货钯金与现货铂金周三达到平价，这是2001年以来的首次，这两种资产的需求预期出现背离。

铂金在柴油车上的使用较多，而柴油车自2015年大众爆出排放门丑闻后不再受到青睐。钯金则因汽油发动机得势，以及对混合动力车增长的预期而受益，混合动力一般是使用汽油的。

现货银下跌0.2%至每盎司16.71美元，之前曾跌至8月16日以来最低每盎司16.72美元。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 王洋/李春喜)