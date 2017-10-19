全球金市：金价触及逾一周低位，因美元走坚

路透10月19日 - 金价周四触及逾一周最低，因美元在美国公债收益率上升的提振下持坚。投资者关注美联储下任主席的人选问题。

美国白宫发言人Sarah Sanders周三称，总统特朗普将在“未来数日”公布美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的决定。

0646GMT时，现货金下跌0.1%至每盎司1,279.25美元。盘中触及10月9日以来最低的1,276.22美元。

美国12月期金下跌0.1%，至每盎司1,281.40美元。

“美债收益率持续缓升，股市居高不下的情况下，很可能需要某种地缘政治事件，才能让金价打破偏空泥沼，”OANDA金属分析师Jeffrey Halley在一篇报告中称。

“视美元情况而定，金价下个下跌目标可能是1,250-60美元。除了朝鲜(北韩)之外，我们看不到短线引发金价上涨的触媒，”中国最大黄金EFT--华安黄金基金经理人Richard Xu称。

“(美国)经济基本面看起来不错，因此这也对金价造成下行压力。”

现货银持平于16.97美元。现货铂金跌0.3%，至915.10美元。钯金涨0.9%，至960.75美元。

铂金及钯金盘中稍早触及一周低点。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 于春红/高琦)