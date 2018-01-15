全球金市：金价触及逾四个月高位，因美元指数跌至三年低点

路透1月15日 - 金价周一触及逾四个月最高，受美元走软影响。美元兑一篮子主要货币跌至三年低位。

0718GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,342.50美元。稍早一度触及9月8日以来的最高位1,344.44美元。

现货金上周周线涨1.4%，为连续第五周上涨。

美国期金涨0.5%至每盎司1,341.90美元。

“尽管美元下跌仍是黄金走势的主要推手，但投资者还在密切关注中东地缘政治的热点问题，” OANDA亚太地区交易主管Stephen Innes称。

伊朗国家电视台报导称，该国总统周日表示，美国未能破坏伊朗与主要大国间达成的核协议，并称该协议是伊朗的“持久胜利”。

美国总统特朗普周五称将最后一次免除对伊朗的核制裁，让美国政府及其欧洲盟国修正2015年核协议的“可怕错误”。

美元指数跌0.2%至90.810。稍早触及2015年1月以来最低位90.622。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五警告称，最近美国失业减少可能刺激通胀上升，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)当前的政策框架，这可能触动加息，进而导致经济衰退。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在截 至1月9日当周，增加了COMEX黄金和银合约的净多头仓位。

其他贵金属中，钯金周一涨1%报1,135美元，稍早触及纪录高位1,138美元。

现货白银升0.7%至17.26美元。

铂金涨0.3%至996.95美元。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 张明钧/王洋)