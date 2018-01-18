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January 18, 2018 / 8:08 AM / a day ago

全球金市：金价走低，因强劲美国数据推动美元反弹

1 分钟阅读

    路透1月18日 - 金价周四下跌，触及近一周低点，因强于预期的美国经济数据推动美元从三年低点反弹。

    0726GMT，现货金      跌0.1%至每盎司1,326.11美元，稍早曾触及1月12日以来最低水准每盎司1,323.70美元。

    现货金周三跌0.8%，创12月7日以来最大单日百分比跌幅。

    美国2月期金       跌0.9%至每盎司1,326.60美元。

    MKS PAMP Group交易商Tim Brown在报告中称：“金价料会在1,325美
元寻获坚实支撑，低于该水准预期会在1,300涌现大量买兴。”
    
    “另一方面，第一道阻力应在4个月高位1,344美元，其次是1,350美
元。”
    
    美国12月工业生产增幅超出预期，因月底时反常的寒冷天气提振了取
暖需求，但制造业产出几无成长，显示工业行业的成长温和。            
    
    Adroit Financial Services投资组合部主管Amit Kumar Gupta表示
：“技术上看，1,326将是支撑位，守住该点则价格有望测试1,360-1,364
。”
    
    据路透技术分析师王涛，现货金价预期会跌至每盎司1,311，因已跌
破支撑位1,329。
    
    其他贵金属方面，现货银      小跌0.1%至每盎司16.99美元，现货
钯金      跌0.4%，报每盎司1,110.99美元。

    现货铂金      跌0.1%，报每盎司996.20美元，上日创下9月8日来最
高1,006.60美元。(完) (编译 王灿/孙茉莉; 审校 王颖/王洋)
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