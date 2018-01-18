全球金市：金价走低，因强劲美国数据推动美元反弹

路透1月18日 - 金价周四下跌，触及近一周低点，因强于预期的美国经济数据推动美元从三年低点反弹。 0726GMT，现货金 跌0.1%至每盎司1,326.11美元，稍早曾触及1月12日以来最低水准每盎司1,323.70美元。 现货金周三跌0.8%，创12月7日以来最大单日百分比跌幅。 美国2月期金 跌0.9%至每盎司1,326.60美元。 MKS PAMP Group交易商Tim Brown在报告中称：“金价料会在1,325美 元寻获坚实支撑，低于该水准预期会在1,300涌现大量买兴。” “另一方面，第一道阻力应在4个月高位1,344美元，其次是1,350美 元。” 美国12月工业生产增幅超出预期，因月底时反常的寒冷天气提振了取 暖需求，但制造业产出几无成长，显示工业行业的成长温和。 Adroit Financial Services投资组合部主管Amit Kumar Gupta表示 ：“技术上看，1,326将是支撑位，守住该点则价格有望测试1,360-1,364 。” 据路透技术分析师王涛，现货金价预期会跌至每盎司1,311，因已跌 破支撑位1,329。 其他贵金属方面，现货银 小跌0.1%至每盎司16.99美元，现货 钯金 跌0.4%，报每盎司1,110.99美元。 现货铂金 跌0.1%，报每盎司996.20美元，上日创下9月8日来最 高1,006.60美元。(完) (编译 王灿/孙茉莉; 审校 王颖/王洋)