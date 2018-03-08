全球金市：金价走坚，投资者等待特朗普关税计划的细节

路透3月8日 - 金价周四持稳，市场等待美国总统特朗普提出钢铝关税计划更多的细节，以及欧洲央行政策会议结果和美国的就业数据。

0804 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,328.81美元。金价周三 触及一周最高位1,340.42美元，但收盘下跌报1,325.49美元。

美国期金上涨0.1%至每盎司1,329美元。

“我们认为，黄金是对股市波动率上涨以及贸易关税相关政治风险增强的一个很好的对冲工具，”澳新银行分析师在一份报告中称。

白宫周三表示，美国对进口钢铝征收关税的计划有可能至少在一段时间内不包括加拿大、墨西哥和其他一些国家。

消息人士称，美国总统特朗普计划周四2030GMT正式签署征收钢铝进口关税的文件。

“金价将保持震荡，呈现区间波动...拜避险需求所赐，其下行态势在1,300美元左右寻获一定支撑，”永丰贵金属有限公司驻相关交易主管Peter Fung称。

投资者还在等待美国周五非农就业数据，以便进一步把脉美国升息步伐。

欧洲央行周四几乎肯定将维持政策不变，但可能调整沟通立场，至少提供一些有关今年稍晚结束购债进展方面的线索。

与此同时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust周三黄金持仓量较周二下降0.03%至833.73吨。

现货银涨0.4%至每盎司16.55美元；现货铂金跌0.1%至951.80美元，前一交易日曾触及945.70美元，为1月4日以来最低。

现货钯金微涨0.4%至972美元，周三曾跌至961.55美元，为2月9日以来最低。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 张明钧/于春红)