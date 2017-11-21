全球金市：金价走高，受朝鲜紧张局势支撑

路透11月21日 - 金价周二早盘走高，上日下跌逾1%。特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义的国家名单，提高了黄金的避险吸引力。

0059GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,279.05美元。周一金价跌1.4%左右，创9月11日以来最大单日百分比跌幅。

美国12月期金涨0.3%至1,278.60美元。

美国总统特朗普周一将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单，此举允许美国扩大对朝鲜的制裁，并有加剧朝鲜半岛紧张局势的风险。

美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治不确定性继续压制欧元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一称，一旦美联储下任主席提名人鲍威尔获确认及宣誓就职后，她将辞去美联储理事职务。

德国总理梅克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。

俄罗斯央行周一称，截至11月初，俄罗斯黄金储备为5,790万金衡制盎司。

美国公债收益率周一攀升，投资者等待美联储周三公布上次会议记录，本周没有重大经济数据发布，且在周四感恩节假期前预计交投清淡。(完) (编译 王灿/侯雪苹；审校 郑茵/许娜)