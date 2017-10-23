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全球金市：金价跌至两周低点，因美元兑日圆在日本选举后上涨
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2017年10月23日 / 凌晨1点08分 / 2 天前

全球金市：金价跌至两周低点，因美元兑日圆在日本选举后上涨

1 分钟阅读

    路透10月23日 - 金价周一触及逾两周低点，因日本执政联盟在周日
选举中大胜，美元兑日圆攀升至逾三个月高位。
    
    0037 GMT，现货金      跌0.4%报每盎司1,275.48美元，稍早一度跌
至10月6日以来低点1,273.80。
    
    美国12月期金       跌0.3%报每盎司1,276.70美元。

    美元兑日圆周一微升至三个月高点，日本执政联盟在选举中取得大胜
，使得通货再膨胀政策继续成为政府政策的核心。欧元则走软，因西班牙
宪政危机令人愈发担忧欧元区政治一统性的问题。
    
    日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，安倍更有希
望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。            
    
     西班牙政府呼吁加泰罗尼亚民众接受马德里当局的决定，中央当局
决议解散该地区政府并进行接管；值此之际，该国数十年来最大的政治危
机进入关键性的一周。            

     美国参议院共和党领袖和白宫预算主管周日表示，希望在年底前就
共和党的税改方案采取行动；同时他们对为大幅减税买单的选项持开放态
度。            
    
   　美国9月成屋销售意外增长，因飓风哈维(Harvey)和伊尔玛(Irma)的
影响开始消退，但待售房屋依然缺乏，继续拖累楼市活动。            
    
   　美国总统特朗普考虑提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦
福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任美联储的两个最高职位，意图显
然是要给市场吃定心丸，并安抚保守派对于改变的渴求。            
    
     美联储/主席叶伦周五表示，只要美国仍处于低利率经济环境中，联
储就必须保留资产购买和其他非常规政策工具选项。            
    
   　克利夫兰联储总裁梅斯特称，她对联储逐步加息的作法感到放心 。
            (完) (编译 郑茵/龚芳; 审校 王颖/陈宗琦)

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