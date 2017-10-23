全球金市：金价跌至两周低点，因美元兑日圆在日本选举后上涨

路透10月23日 - 金价周一触及逾两周低点，因日本执政联盟在周日 选举中大胜，美元兑日圆攀升至逾三个月高位。 0037 GMT，现货金 跌0.4%报每盎司1,275.48美元，稍早一度跌 至10月6日以来低点1,273.80。 美国12月期金 跌0.3%报每盎司1,276.70美元。 美元兑日圆周一微升至三个月高点，日本执政联盟在选举中取得大胜 ，使得通货再膨胀政策继续成为政府政策的核心。欧元则走软，因西班牙 宪政危机令人愈发担忧欧元区政治一统性的问题。 日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，安倍更有希 望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。 西班牙政府呼吁加泰罗尼亚民众接受马德里当局的决定，中央当局 决议解散该地区政府并进行接管；值此之际，该国数十年来最大的政治危 机进入关键性的一周。 美国参议院共和党领袖和白宫预算主管周日表示，希望在年底前就 共和党的税改方案采取行动；同时他们对为大幅减税买单的选项持开放态 度。 美国9月成屋销售意外增长，因飓风哈维(Harvey)和伊尔玛(Irma)的 影响开始消退，但待售房屋依然缺乏，继续拖累楼市活动。 美国总统特朗普考虑提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦 福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任美联储的两个最高职位，意图显 然是要给市场吃定心丸，并安抚保守派对于改变的渴求。 美联储/主席叶伦周五表示，只要美国仍处于低利率经济环境中，联 储就必须保留资产购买和其他非常规政策工具选项。 克利夫兰联储总裁梅斯特称，她对联储逐步加息的作法感到放心 。 (完) (编译 郑茵/龚芳; 审校 王颖/陈宗琦)