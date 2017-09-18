全球金市：金价跌至两周低点，美联储将召开会议

路透9月18日 - 金价周一盘初跌至逾两周以来的最低位，因美元走强，且美国货币政策可能收紧，对金价构成压力。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二开始召开为期两天的会议。

0052 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,316.50美元，稍早曾跌至1,315.10美元，创下8月31日以来的最低。

美国12月期金跌0.4%至每盎司1,320.60美元。

亚股及美元周一上扬，市场气氛谨慎，美联储本周可能讨论缩表计划，或将成为扭转全球超低廉资金情势的部份因子。

美元/日圆周一在七周高位附近持坚，受到近期美国公债收益率上涨支撑；而英镑维持高位，因对于英国央行可能很快升息的预期增强。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，未来几个月英国央行可能需要升息。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周日表示，联合国安全理事会对于控制朝鲜(北韩)核计划已束手无策，美国可能必须将此事交给国防部处理。

美国8月零售销售意外下降，工业生产录得2009年以来最大跌幅，因飓风哈维一度造成商店关门，生产活动停滞，数据表明这场风暴将拖累第三季经济成长造成。

周五公布的数据显示，欧元区薪资增速创下两年最快，给寻求通胀上升的欧洲央行带来一些安慰。

俄罗斯央行周五将指标利率从9%降至8.5%，并称由于通胀放缓，未来六个月料将继续降息。(完) (编译 侯雪苹/龚芳; 审校 张若琪/李婷仪)