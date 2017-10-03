全球金市：金价跌至近七周低点，因美元走强

路透10月3日 - 金价周二盘初小幅跌至近七周低点，原因是乐观经济数据及强劲的美债收益率，令美元保持强势。

0101 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,269.50美元，此前一度触及8月中旬以来的最低位1,268.60美元。

美国12月期金跌0.3%至每盎司1,272.50美元。

美元指数周二上扬0.3%，美元兑日圆涨0.2%。

一项美国制造业活动指数在9月急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。

白宫周一排除与朝鲜(北韩)进行对话的可能性，即使对话，也只会讨论被扣留在朝鲜的美国公民问题。这似乎再次反驳了国务卿蒂勒森的说法，蒂勒森之前称，华府在与朝鲜就核武和导弹计划进行直接沟通。

美国达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储将需“仔细研究”是否应在12月加息，但在升息之前，无需等待通胀确实回到、甚或开始重返2%的目标。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周一表示，是联储自己的政策行动，而非暂时性因素，导致了目前的低通胀局面。联储应该等到通胀触及2%目标后再升息。

欧洲央行首席经济学家普雷特周一表示，相对平静的市场情况，可能鼓励欧洲央行(ECB)将其资产购置计划延长相对较长一段时间，不过要减少每月购买规模。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)