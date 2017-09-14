全球金市：金价跌至近两周低位，美国通胀数据受关注

路透9月14日 - 金价周四盘初小跌，在近两周低位附近徘徊，投资人把注意力转向美国今日稍晚公布的消费者通胀数据，以寻求再次升息时间的线索。

0048GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,320.21美元，稍早跌至9月1日以来最低位1,318.96。

美国12月期金跌0.3%，报每盎司1,324.50美元。

亚洲股市周四微跌，在触及10年高位后进行整固。美元在美国公布8月通胀报告前持稳。

美国8月生产者物价反弹，受汽油价格成本飙升带动，基础生产者通胀也有加速的迹象。

朝鲜周三面对联合国的新制裁举措再次表现出不屈姿态，誓言将继续努力击退其所谓的美国侵略威胁。

美国总统特朗普周三下令阻止中国支持的私募股权公司收购美国芯片厂商莱迪思半导体。此举向北京发出明确信号，即华府将反对涉及可能应用于军事的相关技术的并购交易。

欧洲央行首席经济学家普雷特周三再度呼吁，尽管经济成长前景看好，但央行仍然要“坚决稳定地”执行超宽松货币政策。

英国央行周四必须决定以怎样的语气力度谈及10年来的首次升息前景，届时还将在英国退欧后扶助经济的必要性以及处理通胀跳升之间做出权衡。(完) (编译 戴素萍/徐文焰；审校 王兴亚/张若琪)