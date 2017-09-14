全球金市：金价跌至近两周低点，关注美国通胀数据

路透9月14日 - 金价周四微跌至近两周最低，受避险情绪降温拖累，且美元在美国消费者通胀数据公布前企稳。该数据可能提供美国进一步升息时机的线索。

0620GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,321.24美元，稍早曾跌至9月1日以来最低1,318.75美元。

美国期金下跌0.2%至每盎司1,325.10美元。

“目前推动金价的力量确实是美元及冒险意愿上升。股市持续创历史新高，在此情况下难以持有黄金，”一名香港交易员表示。

亚洲股市周四小幅下跌，在上日创下10年来新高后进行整固。

美元上周兑一篮子货币跌至两年半低点，兑日圆触及10个月新低，但在今日稍晚美国公布8月通胀数据前持稳，美国8月生产者物价反弹为美元提供了一些支撑。

“美国生产者物价数据优于预期，令人忧心今日稍晚公布的消费者物价指数(CPI)会更强劲，这可能会改变各界对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚是否会升息的看法，”澳新银行Daniel Hynes分析师在一份报告中称。

其他贵金属方面，现货银下跌0.5%至每盎司17.64美元。

现货铂金持平于每盎司976.85美元，现货钯金上涨0.2%至每盎司938.70美元。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 艾茂林/汪红英)