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全球金市：金价跳升至六周高位，此前美联储公布政策声明和美元下跌
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2017年7月26日 / 晚上7点55分 / 13 天前

全球金市：金价跳升至六周高位，此前美联储公布政策声明和美元下跌

路透新闻部

1 分钟阅读

    * 在美联储政策声明公布后，黄金由跌转升
    * 美联储一如预期维持利率不变
    * 美元下跌，美债收益率下降

    路透纽约/伦敦7月26日 - 金价周三跳涨1%，至六周高位，此前美国
联邦储备理事会(FED/美联储)称将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，
令美元下跌。

    美联储结束为期两天的政策会议后发表政策声明，宣布维持联邦基金
利率目标区间在1.00-1.25%不变，称将维持缓慢收紧货币政策的路径。联
储自2015年以来已经将利率提高了一个百分点。            
        
    1911 GMT，现货金      上涨1.1%，报每盎司1,262.11美元，日高在
1,263.42美元，此为6月15日以来最高。 
        
    在美联储政策声明公布前，美国8月期金       收跌0.2%，报每盎司
1,249.40美元。
        
    BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong表示
，黄金收复近期失地，涨势推动价格升至新高，因为美联储发表了一份稳
妥的政策声明，联储承认通胀偏低，但确认 '在不久后' 开始缩减资产负
债表，”。
    
    在美联储发表政策声明后，美元指数      降至13个月低位，10年期
美债           收益率下跌，对黄金提供支撑。
        
    其它贵金属方面，现货银      上涨0.8%，报每盎司16.59美元。
    
    现货铂金      上扬0.03%，报每盎司923.75美元。现货钯金      
上涨1.1%，报每盎司866.40美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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