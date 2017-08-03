全球金市：金价进一步脱离七周高点，因美元走强

路透8月3日 - 金价周四进一步脱离本周早些时候触及的七周高点，原因是市场预期美联储可能将在9月削减债券持仓，从而带动美元走强。

0033GMT，现货金跌0.3%，至每盎司1,262.40美元。

美国12月期金跌0.8%，至每盎司1,268.70美元。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近于撤走这项备受争议的刺激工具。

Market News International周三报导称，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德反对美联储进一步升息，警告继续升息可能妨碍国内通胀达到联储设定的2%目标。

克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)周三表示，美联储不应对通胀低迷“反应过度”，尤其是在9月中旬政策会议前出炉的数据会澄清通胀低迷是否是暂时性的情况下。。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民营雇主新增178,000个就业岗位，低于分析师们的预期。

美国总统特朗普周三很不情愿地签署了有关对俄罗斯实施新制裁的法案。莫斯科方面称，此举等同于一场全面贸易战，也使俄罗斯与特朗普政府改善关系的希望化为泡影。

美国国务院周三表示，从9月1日起禁止美国护照持有者赴朝鲜(北韩)旅行，美国公民也应在9月1日之前离开朝鲜。(完) (编译 侯雪苹/白云; 审校 许娜/张若琪)