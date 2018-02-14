全球金市：金价连三日上涨，市场静待美国通胀数据

路透2月14日 - 金价周三连续第三日上涨，并触及一周高位，因美元疲软，投资者则等待美国通胀数据，以寻找未来美国升息步伐的线索。 0115 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,332美元，稍早一度触及2月6日以来的最高位1,333.76美元。 美国期金 涨0.4%至每盎司$1,335美元。 美元指数 昨晚跌0.6%后，目前跌至89.722。 美元回贬，促使金价弹升近2%，摆脱上周所创一个月低位1,306.81美 元。 亚股周三交投气氛料将紧绷，投资者静待美国通胀数据出炉；该数据 可能助长加快升息的疑虑，再度引爆全球市场动荡。 美国将于周三发布1月通胀数据，美联储将于3月20-21日开会。 英国1月通胀率意外接近近六年最高水位，凸显出英国央行所面临的 挑战，该央行试图在未来两年使通胀率返回目标水位。 消费者支出强劲，推动日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年 代泡沫经济以来最长连增纪录，表明首相安倍晋三恢复经济增长、结束数 十年停滞状态的举措正在取得成效。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周二其 黄金持仓量增长0.36%至823.66吨，周一为820.71吨。 (完) (编译 侯雪苹/龚芳; 审校 张若琪/张荻)