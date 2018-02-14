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亚洲
February 14, 2018 / 1:43 AM / 2 days ago

全球金市：金价连三日上涨，市场静待美国通胀数据

1 分钟阅读

    路透2月14日 - 金价周三连续第三日上涨，并触及一周高位，因美元疲软，投资者则等待美国通胀数据，以寻找未来美国升息步伐的线索。
    
    0115 GMT，现货金      涨0.3%至每盎司1,332美元，稍早一度触及2月6日以来的最高位1,333.76美元。
    
    美国期金       涨0.4%至每盎司$1,335美元。

    美元指数      昨晚跌0.6%后，目前跌至89.722。
    
    美元回贬，促使金价弹升近2%，摆脱上周所创一个月低位1,306.81美
元。
    
    亚股周三交投气氛料将紧绷，投资者静待美国通胀数据出炉；该数据
可能助长加快升息的疑虑，再度引爆全球市场动荡。
    
    美国将于周三发布1月通胀数据，美联储将于3月20-21日开会。
    
    英国1月通胀率意外接近近六年最高水位，凸显出英国央行所面临的
挑战，该央行试图在未来两年使通胀率返回目标水位。            
    
    消费者支出强劲，推动日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年
代泡沫经济以来最长连增纪录，表明首相安倍晋三恢复经济增长、结束数
十年停滞状态的举措正在取得成效。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周二其
黄金持仓量增长0.36%至823.66吨，周一为820.71吨。            (完) (编译 侯雪苹/龚芳; 审校 张若琪/张荻)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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