全球金市：金价连续第二日上涨，受美元走软支撑

路透2月27日 - 金价周二连续第二日上涨，受美元走软支撑，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次国会作证，以期从中寻找有关未来货币政策收紧脚步的线索。

0116GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,336.05美元。

美国期金涨0.4%至每盎司1,337.7美元。

美元指数下跌0.1%至89.734。

美元从2月16日所及三年低点的反弹能否持续，或将取决于鲍威尔的证词内容。

美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)周一表示，美国经济前景有一些上行风险，但是否能达到会影响货币政策的程度，还要看美国经济潜在产能是否也提高。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，在生产率增长缓慢、全球对安全资产的需求高涨的时代，可能会将恰当的央行政策利率锚定在低位上。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估，而这可能令通胀升速放缓，不过仅为暂时性现象，物价终将上升。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.21%至831.03吨，上周五为829.26吨。(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪)