全球金市：金价连续第五周上涨，钯金创纪录新高

* 汽车行业需求，供应收紧提振钯金

* 银价将录得五周来的首周下跌

* 铂金触及四个月高位，测试1,000美元

* 钯金创纪录高位1,117.50美元

路透纽约/伦敦1月12日 - 金价周五触及四个月高位，有望连续第五周升高，因受德国达成组建政治联盟协议推动，美元兑欧元下挫。

钯金创纪录新高，因供应收紧和汽车业需求增加推动钯金价格持续走高。

1919 GMT，现货金升1.2%，报每盎司1,338.39美元，盘中高见1,339.31美元，为9月以来最高价。本周金价累积上涨1.4%，并有望录得4月以来的最长周度连涨。

美国2月期金收高12.40美元，或0.9%，报每盎司1,334.90美元。

钯金升3.4%，报每盎司1,120.24美元，盘中创纪录新高1,126.30美元。本周升2.8%。

在美国总统特朗普称将最后一次免除对伊朗的核制裁，让美国政府及其欧洲盟国修正2015年核协议的“可怕错误”后，金价续升。“这是最后的机会，”特朗普在声明中称，这激发了投资者的忧虑并提振对避险黄金的需求。

“显然，特朗普的宣布对金价有帮助，今天是避险的走势，”RJO Futures高级市场策略师Dan Hussey称。

美元指数跌至9月8日以来最低。

欧元跳升至三年高位，此前德国总理梅克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)就正式的执政联盟谈判计划达成一致。

铂金涨1.1%，报每盎司994.90美元，盘中触及9月11日以来最高的998.50美元，有望连续第五周周线上扬。本周迄今铂金累积升2.6%。

现货银升1.4%，报每盎司17.20美元，本周下跌0.1%，有望录得五周内的首周跌幅。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)