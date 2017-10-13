全球金市：金价连续第六日上涨，有望录得五周来首次周线上涨

路透10月13日 - 金价周五连续第六日上涨，受美元低迷提振，投资者等待美国的通胀数据，以判断未来的加息前景。

0657GMT时，现货金上涨0.3%至每盎司1,297.06美元，盘中曾创下9月26日以来最高。

金价本周有望录得五周以来首次周线上升。

美国12月期金上涨0.2%至每盎司1,299.30美元。

“我们对当前的金价仍保持一定的谨慎，因我们认为随着欧洲央行会议的临近以及美联储年底料将升息，贵金属将难以攀高。”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。

“已经了然的是，鉴于华府的政治局势一团糟，这对美元构成潜在利空...因此贵金属将得到一个切实支撑因素。”

欧洲央行总裁德拉吉周四表示将坚持维持利率在低位的承诺。与此同时，日本央行总裁黑田东彦强调了央行维持超宽松货币政策的决心。

“德拉吉的表态也会给金价带来支撑，因其言论表明，不是所有央行都会朝着收紧政策的方向行动，一些央行（比如日本央行）也无意收紧政策。”

现货银上涨0.7%至每盎司17.28美元。现货铂金和钯金都升0.6%，分别报每盎司938.70美元和978.60美元。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/孙茉莉)