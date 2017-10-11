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全球金市：金价连续第四日上涨，美元疲软带来支撑
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#亚洲
2017年10月11日 / 凌晨1点10分 / 10 天前

全球金市：金价连续第四日上涨，美元疲软带来支撑

1 分钟阅读

    路透10月11日 - 金价周三连续第四日上涨，美元走软带来支撑；上
日金价触及近两周高点。
    
    0053GMT，现货金      涨0.2%报每盎司1,290.56美元；上日触及9月
27日以来高位。
    
    美国12月期金       几乎持平，报每盎司1,293美元。

    美元周三小跌，进一步小幅脱离近期所及的10周高位；外界揣测美国
总统特朗普的税改计划将陷入停滞，而欧元上涨进一步增添美元的压力。
        
    
    亚洲股市周三上扬，追随美股涨至纪录高位的升势，欧元盘旋在近10
日高位，之前加泰罗尼亚领导人周二后退一步，未正式宣布该地区独立，
虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与
马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话，这缓解了对欧元区不稳定
性的短期疑虑。            
    
    消息人士周二对路透表示，德国政府将把2017年经济增长预估由此前
的1.5%上调至2%，这将是2011年以来最快增速。
    
    纽约联储调查显示，美国9月消费者短期通胀预期接近2016年初以来
低点，因对未来一年薪资和家庭财务状况的信心恶化。
    
    英国制造业在7月和8月录得2017年迄今最为强劲的两个月表现，预示
英国央行仍然可能不久后升息，但商品贸易逆差却触及纪录高位。            
    
    中国国家统计局局长宁吉喆周二称，中国今年实现6.5%左右的预期目
标没有任何问题，甚至会更好；确认了市场普遍预期。            (完) (编译 李爽  审校 戴素萍/郑茵)

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