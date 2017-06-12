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2017年6月12日 / 早上8点44分 / 2 个月前

全球金市：黄金上涨，亚股及美元在美联储会议召开前都下滑

路透新闻部

1 分钟阅读

路透班加罗尔6月12日 - 金价周一小升，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议召开前夕，亚股下滑且美元走软。这次会议可能为今年余下时间的美国升息步伐提供线索。

外界普遍预期美联储本次政策会议上将升息，因此市场关注点放在有关未来几个月以及明年收紧政策的新线索，以及缩表计划的进一步细节。

据Argonaut Securities分析师刘晓慧，市场聚焦于美联储今年是否考虑升息三次或四次。

利率上升往往能提振美元和债券收益率，令金价承压。

“随着英国事件风险顺利过去，市场似乎更加关注本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)是否升息，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说，并称市场认为美联储升息的可能性接近100%。

0813 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,266.90美元，上日跌1%，创5月18日以来最大单日百分比跌幅。

美国8月期金下跌0.2%至每盎司1,269美元。

其他金属方面，现货钯金涨0.2%至892.50美元，之前曾升至911.50美元高点，略低于周五所及16年高点。

现货银跌0.1%至17.15美元，现货铂金(白金)涨1.1%至943.30美元。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 高琦/艾茂林)

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