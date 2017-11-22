全球金市：黄金上涨，因美元走软

* 美联储会议记录称，决策者预计“短期内”可能有必要再次上调利率

* 美国数据疲弱拉低美元和美债收益率

* 技术图表显示，金价将上升

路透纽约/伦敦11月22日 - 黄金价格周三上涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录前美元下跌，受累于美国经济数据弱于预期。

美联储主席叶伦周二表示，应继续循序渐进地升息。但她也警告，对通胀将很快回升“非常不确定”，暗示对升息采取谨慎态度。

数据显示，美国10月资本财新订单意外下降。这令美元下滑，美国公债收益率下跌。

1838 GMT，现货金上涨0.9%，报每盎司1,292.32美元。

12月美国期金收涨10.50美元，或0.8%，报每盎司1,292.20美元。

美联储稍后发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。

会议记录公布后，美元指数跌至10月20日以来最低93.307。现货金微幅扩大涨幅，上涨1%，至每盎司1,292.79美元。

美国公债收益率曲线不断趋平，支撑日圆和拉低美元，这令黄金得益，丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen说。

美国公债收益率周二触及十年来最平水准，因预期美联储将加息，通胀将继续保持在低位，美国政府将增加发行中短期公债，同时延迟大幅增加较长期公债的发行量。

投资者青睐持有黄金，以对冲风险，包括全球股市可能从目前纪录高位回落等，Hansen补充说，他预计，到年底黄金将升至1,325美元。

不过，明年美国升息，很可能提振美元，将对黄金施压，瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

技术面方面，黄金升穿位于50日移动均线的阻力位，该均线的切入位在约1,286美元。下一阻力位在费波纳奇回档技术位1,295.40美元，ScotiaMocatta分析师在报告中说。

现货银上涨1%，报每盎司17.11美元。

现货铂金上涨0.4%，报每盎司936.60美元。现货钯金升0.5%，报每盎司1,003.40美元，盘中触及11月10日来最高1,007.20美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)