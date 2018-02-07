全球金市：黄金下滑，因美元上涨促使投资者结清金属头寸

* 现货金可能测试1,316美元支撑位－技术分析师

* 铂金价格一度高于钯金

路透纽约/伦敦2月7日 - 黄金周三下滑，因美元上涨和全球股市从两个月低位回升，但投资者认为尽管预计美国将会加息，但美元熊市行情犹在，这支撑黄金价格。

铂金价格短暂高于钯金，为10月以来首次。

尽管美股走高削弱了美元的避险魅力，但美元兑一篮子主要货币周三上涨。

美元走强，令美元计价的黄金对非美国投资者来说更昂贵。

全球股市周三从两个月低点回升，但动能疲弱。

1841 GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,313.67美元，稍早触及1月10日来最低1,311.66美元。

美国4月期金收低14.90美元，或1.1%，报1,314.60美元。

“美元指数上涨，继续推动投资者结清黄金和其他贵金属的头寸，”RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible表示，“黄金并非在任何情况下都是避险资产，特别是在利率快速上升的时候。”

“我们现在看到的股市走势只是一次回调，美元的较长期趋势仍然是下跌，”Activtrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示。

“我预期未来几个月黄金将保持在1,300美元以上。金市面临的问题将是美国今年加息四次，但我不相信这会发生。现阶段通胀仍然受控，”他补充说。

根据利率期货走势显示，周一交易商预期美联储将在今年加息两到三次，上周预期为三到四次。

现货铂金下挫1.4%，报975.24美元，此前触及1月11日来最低972美元。

现货钯金下滑2.4%，至983.97美元，此前触及11月15日来最低978.55美元。

现货银跌1.7%，报16.35美元，此前降至12月22日来最低16.26美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)