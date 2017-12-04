全球金市：黄金下滑，因美元在美国参议院税改议案通过后走强

* 市场静待美联储政策会议 * 黄金支撑位在200日移动均线上的约1,266美元 路透纽约/伦敦12月4日 - 黄金周一跌向上周触及的四周低位，因美 元在美国参议院通过重大的税改议案后上涨，市场静待本月稍晚进行的美 国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。 1850 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,274.16美元，离周四 触及的11月6日来最低水准1,270.11美元不远。 美国2月期金 收低4.60美元，或0.4%，报1,277.70美元。 美元上涨，因预期美国减息将提振经济成长，进而可能燃点通胀，令 美联储在12月12-13日会议上加息的理据更充分。 美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特 朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富 人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。 “税改议案可能对黄金不利，因预期这些措举将提振美国经济成长， 令美联储升息的可能性增强。利率上升，对诸如黄金等没有孳息的资产来 说不利，”道明证券商品策略师Ryan McKay说。 参议院和众议院各自的税改议案版本仍须经协商修订，最终统一成一 个版本。这能否及时完成存在不确定性，加之朝鲜试射导弹带来的紧张形 势，对黄金提供潜在支撑，McKay表示。 强劲技术支撑位在200日移动均线上的约1,266美元，阻力位在21日和 55日移动均线附近的约1,283美元。 其它贵金属，现货银 下滑0.8%，至16.31美元，此前跌至上日 低位16.22美元。现货铂金 跌1.33%，至925美元，此前触及近两周 低位918美元。现货钯金 跌2.3%，至996.50美元，此前触及一周低 位993.97美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)