全球金市：黄金下跌，因欧洲忧虑提振美元且股市上涨

* 钯金触及纪录高位每盎司1,111.40美元 * 铂金从上日触及的三个半月峰值回落 路透纽约/伦敦1月9日 - 黄金价格周二下跌，因对欧洲政治不确定性 的忧虑支持美元上涨，而股市攀升也消化了对黄金的热情。 钯金在1月迄今第三次创下纪录新高，受汽车行业需求增长提振。 1836 GMT，现货金 下跌0.6%，至每盎司1,312.58美元。现货金 上周触及9月15日来最高1,325.86美元。 美国2月期金 收低6.70美元，或0.5%，报每盎司1,313.70美元 。 钯金 升0.1%，报每盎司1,101.55美元，此前触及纪录新高1,11 1.40美元。 美元兑一篮子主要货币 周二涨0.2%。周一触及逾一周高位。 “美元反弹，部分原因是欧元下跌，”三菱商品分析师Jonathan But ler说。 “还有，股市的涨势延续。所有这些因素都对黄金不利。” 投资者担忧即将进行的意大利大选，德国组建政府出现困难，对英退 欧磋商的忧虑犹存，令欧元承压，Butler补充说。 交易商表示，黄金在近期上涨后有获利了结。 世界黄金协会(WGC)说，黄金支持的全球上市交易基金持金量在2017 年增加197.5吨，增幅为8.4%。 其他贵金属方面，现货银 跌0.93%，报每盎司16.98美元。 铂金 跌0.9%，报每盎司963.74美元，周一曾触及三个半月峰值 973.60美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)