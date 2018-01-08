全球金市：黄金从三个半月峰值进一步下跌，因美元上涨

* 欧元在上涨后稍作喘息 * 投机者增持COMEX黄金净多头头寸 路透纽约/伦敦1月8日 - 黄金价格周一小跌，从上周触及的三个半月 高位进一步下滑，因美元兑走高的欧元扳回一些失地，且在周五美国就业 数据公布后，交易商押注美国将进一步升息。 美元在去年录得2003年来最差年度表现后，表现仍然疲弱，扶助提振 以美元计价的资产，黄金上周录得4月以来的首次四周连涨。 1841 GMT，现货金 下跌0.1%，至每盎司1,318.84美元。美国2 月期金 收低1.90美元，或0.1%，报每盎司1,320.40美元。 “黄金一直在紧紧追随美元而动。 我们在留意美元与美国赤字的关 系，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth说，“美国赤字上升，看起来减税将造成这情况，意味着美元走 弱。所以，黄金有上涨的空间。” 美元兑欧元周一涨0.5%。在周五美国非农就业报告发布后，美国短期 利率期货交易商继续押注美联储在2018年加息至少两次。 市场参与者等待本周稍后公布的美国消费者物价指数（CPI），预期1 2月CPI将上升0.2%，11月升幅为0.1%。 其他贵金属方面，现货银 跌0.7%，报每盎司17.11美元，周五 触及一个半月高位17.29美元。 铂金 升0.2%，报每盎司971.40美元，此前触及逾三个半月峰值 973.60美元。钯金 升0.9%，报每盎司1,099.60美元，低于上周触及 的纪录高位1,105.70美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)