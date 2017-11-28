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全球金市：黄金价格小跌，关注美联储主席提名确认听证会和美国税改
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2017年11月28日 / 早上8点06分 / 1 天前

全球金市：黄金价格小跌，关注美联储主席提名确认听证会和美国税改

1 分钟阅读

路透11月28日 - 黄金价格周二小跌，但距离上交易日触及的六周高点不远，投资者等候参议院就美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人鲍威尔的提名确认举行听证会，以及美国参议院可能就税改计划进行表决。

0739GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,293.83美元，上交易日触及1,299.13美元，创下10月16日以来最高位。

美国期金下滑0.1%至每盎司1,293.20美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护，将自己定位成将会延续现任主席叶伦及其前任贝南克政策的新主席。

“他(鲍威尔)的利率决定应该和叶伦的大同小异，但是如果他未来几个月采取鸽派路线，我也不会感到惊讶，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称。

“我认为他不会过快推动升息，相反则会监测美国通胀及就业市场。”

分析师称，有关朝鲜(北韩)有可能在准备再度发射导弹的报导或引发一些对黄金的避险买盘。

“我觉得这可能就是引发黄金升穿1,300美元的那个因素。目前金价走势主要受美元的影响，”澳新银行分析师Daniel Hynes称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示，截至11月21日当周，投机客减持COMEX黄金和白银合约净多仓，将黄金净多仓减持3,944口至177,066口。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛称，现货金可能在每盎司1,292美元左右寻求支撑，然后恢复朝1,301美元迈进的反弹走势。

其他贵金属方面，现货银涨0.1%至每盎司17.038美元；现货铂金涨0.2%至948.70美元；现货钯金跌0.4%至1,003.00美元。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 张明钧/于春红)

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