全球金市：黄金价格持稳，市场等待叶伦在国会作证

路透班加罗尔7月12日 - 金价周三持稳，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词，而美联储官员则对进一步升息持谨慎态度。

“黄金近期方向将取决于叶伦的国会证词是否强硬，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。

叶伦周三和周四将在国会进行半年度货币政策证词陈述，投资者将从中寻觅线索，判断美联储将从何时开始缩减资产负债表。

两位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二表示，由于薪资增长缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。

0719GMT时，现货金涨0.1%至1,218.46美元。

美国8月期金升0.3%至1,217.70美元。

“我认为金价短期已触底，未来一到两个月将回归1,230美元水准，”工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu称，并补充称，美元疲弱正支撑金价。

美元兑欧元周三在亚洲交易时段跌至14个月低点。

路透技术分析师王涛称，波浪形态及费波纳奇预测分析显示，现货金仍瞄准1,225至1,231美元区间。

“我们仍预计(金)价将在年底前反弹，因对美联储在2018年和2019年升息的预期降温，美国公债收益率在较低位触顶，美联储缩表计划传达得非常好且在逐步推进，而且印度的季节性黄金需求将在9月落实。”渣打银行在研究报告中称。

“我们坚持以下的观点，即短期内金价似乎较为脆弱。”

其他贵金属中，现货银涨0.4%至15.84美元。

钯金升0.4%至853.25美元，铂金涨0.1%至902.00美元。（完） (编译 艾茂林/于春红; 审校 张若琪/高琦)