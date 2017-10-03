全球金市：黄金价格跌至七周低点，因美元持坚

路透10月3日 - 黄金价格周二跌至七周低点后几无变动，乐观经济数据和强劲的美债收益率令股市和美元在亚洲时段保持强势。

0713GMT，现货金下滑0.1%至每盎司1,269.71美元，稍早触及8月中以来最低位1,267.76美元。

美国期金12月合约下跌0.3%至每盎司1,272.60美元。

“毫无疑问，目前金价走势挣扎，至少有三个因素不利金价，即美元走强，升息的环境，以及假如周末透露的试探性接触有所成就的话，美国与朝鲜的紧张局势可能有所缓解，”INTL FCStone分析师Edward Meir在研究报告中称。

“我们认为金价在获得一些可靠支撑前，可能将下探1,245美元低点。”

美元兑日圆周二上涨，美元指数涨至8月中以来最高位，扩大前一交易日的涨势。

美国达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储将需“仔细研究”是否应在12月加息，但在升息之前，无需等待通胀确实回到、甚或开始重返2%的目标。

白宫周一排除与朝鲜(北韩)进行对话的可能性，即使对话，也只会讨论被扣留在朝鲜的美国公民问题。这似乎再次反驳了国务卿蒂勒森的说法，蒂勒森之前称，华府在与朝鲜就核武和导弹计划进行直接沟通。

路透分析师王涛称，现货金可能在1,260-1,263美元获得支撑，然后开始反弹。

其他贵金属中，现货银跌0.1%至16.53美元。

铂金和钯金均上涨0.2%，分别升至912.40和911.50美元。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 王洋/孙茉莉)