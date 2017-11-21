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全球金市：黄金因美元走低上涨，市场静待美联储会议记录
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2017年11月21日 / 晚上8点03分 / 更新于 14 小时前

全球金市：黄金因美元走低上涨，市场静待美联储会议记录

1 分钟阅读

* 预期2018年全球铂金市场供应缺口大幅扩大

路透纽约/伦敦11月21日 - 黄金价格周二微幅反弹，因美元下跌提振黄金在上日大跌后反弹，投资者静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布11月会议记录。

黄金得益于一些避险买需，因投资者对德国政治危机保持谨慎态度。

1844 GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,280.63美元。周一黄金跌约1.4%，为9月11日来最大单日百分比跌幅。

美国12月期金收涨6.40美元，或0.5%，报1,281.70美元。

现货银攀升0.2%，至每盎司16.94美元。周一白银跌2.3%，为9月26日以来最大单日百分比跌幅。

“鉴于昨日黄金和白银大幅下跌的事实，今日市场有一些低吸买盘，”High Ridge Futures金属交易部董事David Meger说。

周三发布的美联储会议记录应对美国货币政策提供一些指引。

“美联储12月升息的可能性已基本被市场消化，除非那份会议记录非常鹰派，主要是人们在寻找未来走势的方向，”荷兰银行商品策略师说。

美元指数下跌。

现货铂金涨1.2%，报每盎司934.50美元。现货钯金升1.1%，报每盎司999.75美元。

钯金周一下跌近3%，为5月初来最大单日跌幅。周二一行业报告显示，明年全球铂金市场供应缺口将大幅扩大。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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