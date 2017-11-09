全球金市：黄金因美元走弱上涨，钯金从16年高位下滑

路透纽约/伦敦11月9日 - 黄金周四上涨，因美元下跌，带动黄金盘 中触及三周高位，这是连日来的第二次。钯金下滑，但今日盘中仍留守在 16年峰值附近。 1842 GMT，现货金 上涨0.4%，至每盎司1,286.27美元，此前触 及10月20日来最高1,288.13美元。 美国12月期金 收涨3.80美元，或0.3%，报每盎司1,287.50美 元。 美元兑一篮子货币 跌至六日低点，因投资者对获悉的美国参议 院共和党提出的税改计划细节感到失望。 “尽管美元走弱，令饱受折磨的看多黄金的交易商松了口气，但值得 注意的是，看来金价中还未反映出避险溢价，黄金的命运将仅受美元牵制 ，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。 美国参议院金融委员会委员Bill Cassidy表示，参议院共和党的减税 议案将推迟下调企业税一年，不包括废除奥巴马医保个人缴费要求。 世界黄金协会的数据显示，第三季黄金需求降至八年最低，因首饰购 买减少，且流入黄金支持上市交易基金的资金枯竭。 其他贵金属方面，现货钯金 跌0.2%，至每盎司1,011美元，此 前触及2001年来最高1.026.10美元。 钯金较铂金升水徘徊在接近自2001年来最高水准。9月，铂金价格在1 6年来首次高于铂金。 现货银 跌0.2%至16.98美元，现货铂金(白金) 涨0.8%至9 38.30美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)