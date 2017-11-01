全球金市：黄金在美联储宣布维持利率不变后保持涨势

* 美联储维持利率目标区间在1-1.25%不变 * 黄金在美联储声明发布后保持涨势 路透纽约/伦敦11月1日 - 黄金周三上涨，因在美国联邦储备理事会( FED/美联储)宣布暂时维持联邦基金利率目标区间不变后，交易商调整仓 位。 黄金在稍早上涨，在美联储宣布维持利率不变后保持涨势。美联储称 ，维持利率不变，仍在12月再次升息的正轨上。 美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变。黄金对美国利 率上升非常敏感，因升息会提高持有非孽息黄金的机会成本，同时升息会 提振美元。 1926 GMT，现货金 上涨0.4%，报每盎司1,276.37美元，稍早触 及峰值1,280.87美元。金价升穿100日移动均线切入位1,275美元这一关键 技术水准后，涨势加速。 美国12月期金 收涨6.80美元，或0.5%，报1,277.30美元。 “黄金价格走势很可能是仓位逆转。我们看到一些回补空头，之后市 场回升，”道明证券商品策略师Daniel Ghali说。 周四将会公布下任美联储主席提名人的决定，该提名人将接替现主席 叶伦。市场普遍认为美联储理事鲍威尔将是大热人选。较之他的主要对手 ，鲍威尔被认为不是那么鹰派，因此较有利黄金。 交易商也在等待总统特朗普的税改计划，共和党计划将在周四早上公 布该计划。 现货银 涨2.7%，报17.148美元，此前触及10月20日来最高17.1 95美元。现货铂金 攀升2.06%，报934.10美元，此前触及10月16日 来最高937.30美元。 现货钯金 急升2.2%，报1,001.75美元，此为10月16日来最高。 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)