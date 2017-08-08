全球金市：黄金小涨，投资者等待美国通胀数据提供指引

路透班加罗尔8月8日 - 黄金价格周二小涨，美元略微下滑，投资者等待将于本周稍晚公布的美国通胀数据，以寻找有关美联储收紧货币政策步伐的线索。

“黄金看似处于守势，长久累积的多仓越来越有可能让交易员清仓离场，除非出现明确的方向指引，”OANDA的资深分析师Jeffrey Halley说道。

0705 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,259.41美元。

美国12月期金上涨0.1%至每盎司1,265.40美元。

“市场参与者不多，目前也没有太多刺激因素(导致价格)波动，因此我认为本月剩余时间金价走势将非常平静，”工银标准银行东京分部的经理Yuichi Ikemizu说。

“我预计价格(短期内)将小幅上涨，因美元依然疲软，而且这是主要趋势。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量减少0.03%至786.87吨，周五为787.14吨。

其他贵金属方面，现货银涨0.1%至每盎司16.26美元，上日曾再度触及7月20日低点16.10美元，这也是7月18日以来最低。

现货铂金(白金)涨0.5%至每盎司968.20美元，在周五所及逾三个月高点970.10美元附近徘徊。

现货钯金涨0.2%至每盎司887.75美元，上日曾触及逾一周高点。

“铂金受到强劲基本面支撑，因供应相对于需求而言略弱，”Ikemizu说。(完) (编译 高琦/汪红英；审校 艾茂林/孙茉莉)