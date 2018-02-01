全球金市：黄金持平，静待美国就业数据出炉

* 钯金上涨，此前触及12月18日来最低

路透纽约/伦敦2月1日 - 黄金周四基本持平，因市场静待明日出炉的美国就业数据，寻找今年余下时间货币政策的指引。

1836 GMT，现货金下跌0.01%，报每盎司1,344.56美元。上日触及1月23日来最低1,332.30美元。

美国4月期金收涨4.80美元，或0.4%，报1,347.90美元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，暗示将会“逐步”升息。

“有一件事可能会打乱美联储今年加息三次的计划，那就是薪资。毫无疑问，失业率持续下降，就业率不断攀升，但薪资这方面一直未见起色，”EverBank总裁Chris Gaffney表示。

就业数据强于预期，失业率下降和薪资增长表明经济强劲，从而可能推高美元，重压黄金，Gaffney补充说。

黄金在1月仅上升3.2%，因美元兑一篮子货币跌至三年低位。黄金在1月25日曾触及17个月峰值1,366.07美元。

周三美联储称，对美国通胀和经济成长抱有信心，巩固对美联储今年会加息几次的观点，之后美元指数下跌。

其他贵金属方面，现货银下滑0.6%，至每盎司17.20美元。现货铂金跌0.5%，至999.50美元。

现货钯金上涨0.3%，报1,030.97美元，稍早触及12月18日来最低的1,013.72美元。钯金今年迄今下跌约3.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)