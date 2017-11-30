全球金市：黄金触及一周低点，因乐观美国经济数据而承压

路透11月30日 - 金价周四小跌至一周低点，强劲的美国增长数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦关于经济的乐观看法，都令金价承压。不过金价可望录得8月以来首个月度涨幅。

因缺乏明确推动因素，金价11月一直在每盎司1,265-1,300美元之间波动，这是12年来最窄的月度交投区间。

MKS的分析师Alex Thorndike在报告中称，尽管贵金属在隔夜市场交投波动，但今日亚洲时段则再次显得淡静，黄金价格数次勉力站上每盎司1,285美元。

0813GMT，现货金跌0.1%报每盎司1,281.92美元，盘中低见11月22日以来最低点1,281.31美元。但黄金仍有望创下8月来首度月线上涨，本月涨约0.9%。

美国期金跌0.1%至1,281.20美元。

“我们预期金价在未来两个月保持疲弱，但这段时间过后，将会开始上涨，”中国最大的黄金交易基金华安黄金(HuaAn Gold)的基金经理Richard Xu表示。

美国第三季经济成长的速度快于最初判断，创下三年来最快增速，因企业设备支出强劲，同时库存上升。

路透大宗商品及能源技术分析王涛认为，现货金可能跌破1,281美元支撑位，进一步跌向下道支撑1,277美元。

现货银触及八周低点16.47美元，最新跌0.1%报16.51美元。

现货钯金涨0.4%报每盎司1,017.0美元。现货铂金涨0.7%报每盎司943.30美元。(完) (编译 艾茂林/张涛；审校 高琦/白云)