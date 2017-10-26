全球金市：黄金触及三周低位，因欧洲央行延长刺激计划提振美元

* 欧洲央行延长购债计划 路透纽约/伦敦10月26日 - 黄金周四跌至三周低位，因欧洲央行称将 延长购债计划后，美元兑欧元上涨。 欧洲央行一如预期缩减月度购债规模，此举已经被黄金和美元消化。 央行还决定延长购债计划，令欧元兑美元的涨势消散。 欧股在欧洲央行公布政策决定后走高，投资者开始降低对该央行未来 加息的预期，从避险的黄金和债市撤出，转向被认为风险较高的股市和其 他资产。 美元上涨，使美元计价的黄金对非美国投资者来说更昂贵。 “美国股市处于很高的水平，但我认为欧股将开始追涨，”Forex.co m分析师Fawad Razaqzada说。“我看空黄金，黄金仍保持在1,300美元以 下。” 1810 GMT，现货金 下滑0.7%，至每盎司1,267.61 美元，此前 触及10月6日来最低1,266.27美元。美国12月期金 收低9.40美元， 或0.7%，报1,269.60美元。 有报导称，现任联储主席叶伦将不会获得连任，下任美联储主席可能 更鹰派，这一臆测也提振美元，打压黄金。 美国总统特朗普周二征询共和党参议员意见，斯坦福大学经济学家泰 勒和美联储理事鲍威尔，谁更适合出任联储主席。泰勒得到较多的支持。 若泰勒成为联储主席，加息的可能性更大，Heraeus Precious Metal s资深交易商John Lawrence说 “如果叶伦已经出局，美联储政策立场中的鸽派特质有所减弱，”La wrence表示。“美元上涨。” 现货银 跌0.9%，报每盎司16.76美元，此前触及10月6日来最 低16.72美元。 现货铂金 下滑0.7%，报914美元。现货钯金 攀升1.05%， 报970.60美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)