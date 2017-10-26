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全球金市：黄金触及三周低位，因欧洲央行延长刺激计划提振美元
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2017年10月26日 / 晚上7点43分 / 更新于 19 小时前

全球金市：黄金触及三周低位，因欧洲央行延长刺激计划提振美元

1 分钟阅读

    * 欧洲央行延长购债计划

    路透纽约/伦敦10月26日 - 黄金周四跌至三周低位，因欧洲央行称将
延长购债计划后，美元兑欧元上涨。

    欧洲央行一如预期缩减月度购债规模，此举已经被黄金和美元消化。
央行还决定延长购债计划，令欧元兑美元的涨势消散。
    
    欧股在欧洲央行公布政策决定后走高，投资者开始降低对该央行未来
加息的预期，从避险的黄金和债市撤出，转向被认为风险较高的股市和其
他资产。
        
    美元上涨，使美元计价的黄金对非美国投资者来说更昂贵。
        
    “美国股市处于很高的水平，但我认为欧股将开始追涨，”Forex.co
m分析师Fawad Razaqzada说。“我看空黄金，黄金仍保持在1,300美元以
下。”
    
    1810 GMT，现货金      下滑0.7%，至每盎司1,267.61 美元，此前
触及10月6日来最低1,266.27美元。美国12月期金       收低9.40美元，
或0.7%，报1,269.60美元。
        
    有报导称，现任联储主席叶伦将不会获得连任，下任美联储主席可能
更鹰派，这一臆测也提振美元，打压黄金。
        
    美国总统特朗普周二征询共和党参议员意见，斯坦福大学经济学家泰
勒和美联储理事鲍威尔，谁更适合出任联储主席。泰勒得到较多的支持。
    
    若泰勒成为联储主席，加息的可能性更大，Heraeus Precious Metal
s资深交易商John Lawrence说
    
    “如果叶伦已经出局，美联储政策立场中的鸽派特质有所减弱，”La
wrence表示。“美元上涨。”
    
    现货银       跌0.9%，报每盎司16.76美元，此前触及10月6日来最
低16.72美元。
    
    现货铂金      下滑0.7%，报914美元。现货钯金      攀升1.05%，
报970.60美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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