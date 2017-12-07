全球金市：黄金跌穿近期交投区间触及四个月低位，因美元上涨

* 黄金触及8月8日来最低每盎司1,250.51美元 * 铂金势将录得九个月来最大单周跌幅 路透纽约/伦敦12月7日 - 黄金周四下跌1%，触及近期交投区间之下 的四个月低位，因对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，刺激美股上涨 和美元攀升。 在1900 GMT，现货金 下跌1%，至每盎司1,251.11美元，从盘中 触及的四个月低位1,250.51美元反弹。美国2月期金 收低13美元， 或1%，报每盎司1,253.10美元。 黄金本周跌穿近期交投区间，此前跌穿200日移动均线切入位1,267美 元。自10月中以来，黄金陷于1,265-1,300美元的区间内，因股市已屡创 纪录新高，投资者纷纷把资金投入股市。 股市上涨和对美联储将在本月升息的预期，抑制了黄金买盘。 “从技术角度来看，许多交易商的止损单挂在略低于1,262美元的水 准，今日黄金下跌就是这个原因，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa说。 美元上涨也引发黄金的卖盘，他说。美元周四触及两周高位，因对美 国国会将在12月22日限期前通过共和党税改议案感到乐观。 金融市场将关注周五发布的美国非农就业报告。美联储预期将在下周 宣布加息，并发布未来升息步伐的指引。 “我们预期黄金2018年的目标价在1,325美元。”RBC Wealth Manage ment董事总经理George Gero说。 “存在很多的隐忧，诸如地缘政治和其他威胁，股市可能出现修正等 。” 其他贵金属方面，现货银 跌1.1%，至每盎司15.79美元，此前 下滑至7月中来最低15.72美元。 现货铂金 下滑1.2%，至每盎司890.74美元，稍早触及7月11日 来最低889.50美元。铂金本周迄今下跌近5%，势将录得九个月来最大单周 跌幅。 现货钯金 升1.8%，报每盎司1,011美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)