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全球金市：黄金跌穿近期交投区间触及四个月低位，因美元上涨
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2017年12月7日 / 晚上8点17分 / 更新于 10 小时前

全球金市：黄金跌穿近期交投区间触及四个月低位，因美元上涨

1 分钟阅读

    * 黄金触及8月8日来最低每盎司1,250.51美元
    * 铂金势将录得九个月来最大单周跌幅

    路透纽约/伦敦12月7日 - 黄金周四下跌1%，触及近期交投区间之下
的四个月低位，因对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，刺激美股上涨
和美元攀升。
    
    在1900 GMT，现货金      下跌1%，至每盎司1,251.11美元，从盘中
触及的四个月低位1,250.51美元反弹。美国2月期金      收低13美元，
或1%，报每盎司1,253.10美元。
    
    黄金本周跌穿近期交投区间，此前跌穿200日移动均线切入位1,267美
元。自10月中以来，黄金陷于1,265-1,300美元的区间内，因股市已屡创
纪录新高，投资者纷纷把资金投入股市。
    
    股市上涨和对美联储将在本月升息的预期，抑制了黄金买盘。
    
    “从技术角度来看，许多交易商的止损单挂在略低于1,262美元的水
准，今日黄金下跌就是这个原因，”ActivTrades首席分析师Carlo
Alberto de Casa说。
    
    美元上涨也引发黄金的卖盘，他说。美元周四触及两周高位，因对美
国国会将在12月22日限期前通过共和党税改议案感到乐观。
    
    金融市场将关注周五发布的美国非农就业报告。美联储预期将在下周
宣布加息，并发布未来升息步伐的指引。
        
    “我们预期黄金2018年的目标价在1,325美元。”RBC Wealth Manage
ment董事总经理George Gero说。
        
    “存在很多的隐忧，诸如地缘政治和其他威胁，股市可能出现修正等
。”
    
    其他贵金属方面，现货银      跌1.1%，至每盎司15.79美元，此前
下滑至7月中来最低15.72美元。
    
    现货铂金      下滑1.2%，至每盎司890.74美元，稍早触及7月11日
来最低889.50美元。铂金本周迄今下跌近5%，势将录得九个月来最大单周
跌幅。
     
    现货钯金      升1.8%，报每盎司1,011美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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