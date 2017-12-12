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全球金市：黄金跌至7月来最低，静待美联储政策会议
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2017年12月12日 / 晚上8点07分 / 1 天前

全球金市：黄金跌至7月来最低，静待美联储政策会议

1 分钟阅读

    * 美元指数持稳，等待美联储会议结果
    * 铂金较钯金贴水为2001年4月来最深

    路透纽约/伦敦12月12日 - 黄金价格周二回落至近五个月低位，因投
资者为市场普遍预期的美国本周升息作准备，寻找联储进一步升息的线索
。

    1836 GMT，现货金      下跌0.1%，至每盎司1,240.64美元，此前触
及7月20日最低1,235.92美元。
    
    美国2月期金       收低5.20美元，或0.4%，报每盎司1,241.70美元
。
    
    全球市场关注美联储召开的为期两天的会议，从中寻找未来升息轨迹
的线索。

    “市场已消化美联储在这次会议上加息，所以更多的是等待美联储给
出的预估，”荷兰银行商品策略师Georgette Boele说。
    
    股市上涨和对包括比特币在内的加密货币的兴趣增加，最近很可能抢
了黄金的风头，导致黄金跌至近期交投区间以下，RJO Futures高级商品
策略师Josh Graves说。
    
    黄金在10月中至12月初留守在1,265-1,300美元的区间内。
    
    其他市场方面，美国股市触及纪录高位，因波音上涨和银行股走高。
美元上升。

    油价下滑，此前升至每桶65美元以上的峰值，这是2015年中以来首见
，受助于英国最大的北海输油管道意外关闭。
        
    在其他贵金属中，现货银      跌0.3%，报每盎司15.66美元。
        
    现货铂金      连跌第八日，下滑0.9%，报每盎司876.60美元，此前
触及2016年2月来最低868.80美元。
    
    现货钯金      持平在每盎司1,010美元。
    
    上周铂金较钯金贴水走宽至大约120美元，为2001年4月来最深水平。
(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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