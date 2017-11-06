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全球金市：黄金跳涨逾1%，因地缘政治风险提振避险买盘
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2017年11月6日 / 晚上7点53分 / 更新于 19 小时前

全球金市：黄金跳涨逾1%，因地缘政治风险提振避险买盘

1 分钟阅读

    * 美元微幅下跌，上周录得年内最大单周涨幅
    * 投机者连续第七周降低COMEX黄金多头头寸

    路透纽约/伦敦11月6日 - 黄金周一上周逾1%，扩大涨幅，因地缘政
治风险推动投资者买入避险资产，此前黄金连续三周下跌。
    
    美元兑一篮子货币      下滑，也提振黄金。

    1858 GMT，现货金      升1%，至每盎司1,281.46美元。美国12月期
金      收涨12.40美元，或1%，报每盎司1,281.60美元。
        
    “沙特的地缘政治问题在周末和今天推动黄金上涨，”High Ridge F
utures金属交易部门董事David Meager说，他指出投资者买入黄金避险。
        
    沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投
资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。            

    美元在上周录得年内最大单周涨幅后周一下滑，指标德国公债收益率
持于近两个月来最低，因投资者静待欧洲央行资产购买计划的线索。美国
10年期公债收益率触及两周最低。      
    
    周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至10月31日该周
，对冲基金和基金经理连续第七周降低COMEX黄金多头头寸。
    
    “投机性金融投资者仍在撤出黄金，”德国商业银行周一表示。

    其他贵金属方面，现货银      涨2.4%，至17.20美元。铂金      
升1.4%，报931.75美元，钯金      涨0.2%至998.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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