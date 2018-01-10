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全球金市：黄金跳涨，受助于中国可能放缓购买美债的报导
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January 10, 2018 / 8:35 PM / 更新于 15 hours ago

全球金市：黄金跳涨，受助于中国可能放缓购买美债的报导

1 分钟阅读

* 受有关中国的消息刺激，美元指数大跌

* 美元下跌，扶助黄金摆脱公债收益率攀升的影响

路透纽约/伦敦1月10日 - 黄金价格周三上涨，触及近四个月来最高，因有关中国官员建议放缓或停止购买美国公债的报导打压美元大跌。

美元势将录得七周来最大单日跌幅，美元兑日圆本已因日本央行本周缩减购买日本长债规模而承压。美元兑一篮子主要货币周三也下滑。

1841 GMT，现货金涨0.5%，至每盎司1,318.67美元，盘中高见9月15日来最高1,326.56美元。

美国2月期金收升5.60美元，或0.4%，报每盎司1,319.30美元。

美国公债收益率跳升至10月高位，此前彭博周三援引知情人士报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债。公债收益率上升会压低黄金价格，但美元下滑，扶助黄金摆脱这一影响。

该报导“增加了美元的压力，扶助黄金上涨，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。“黄金表现不错，尽管美债收益率全面上升，”他说。

其他贵金属方面，钯金下跌1.5%，报每盎司1,083.97美元，周二触及纪录高位1,111.40美元。

铂金涨0.9%，报每盎司973.60美元，此前触及近四个月峰值973.90美元。

现货银涨0.4%，报每盎司17.01美元，稍早跌至12月29日来最低16.86美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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