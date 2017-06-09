全球金市：黄金连跌第三日，因英国大选产生的不确定性提振美元

路透班加罗尔6月9日 - 黄金周五连续第三日下跌，因美元在英国选 举未产生具有绝对优势党派之后走强。不过多数投资人似乎对这种不确定 性不以为然。

投票结果公布后，现任首相特雷莎梅所属的保守党未赢得议会的绝对 多数席位。她提前举行选举是希望得到更强的民意支持，然后进行艰苦的 退欧谈判。

“选举结果可能产生一些避险情绪，这应当给予黄金温和支持，但要 取决于英国与欧盟(就退欧)展开何种谈判，”NAB分析师John Sharma表示 。

“目前而言，看来市场以平常心看待这件事。”

0624GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,275.26美元。现货金本周恐录得0.5%跌幅，为五周来首次周线下跌。

美国8月期金下跌0.2%，至1,277.50美元。

稍早时，金价受到美国一些事件的打压，包括前联邦调查局(FBI)局长科米的国会证词，以及美国经济数据表现好转。

“看看英国及美国的情况，以及最近的欧洲央行会议，我们认为整体情况没什么大变，” J. Rotbart & Co管理合伙人Joshua Rotbart称。

“前路崎岖，价格随之变动，但假设短期内没有重大军事冲突，或任何其他可能导致弹劾总统特朗普的发展，我们认为金价将来回波动，呼应其他资产的表现。”

现货钯金一度升至近三年高位861.4美元。

现货银跌0.1%，至17.36美元，铂金升0.7%，至938.70美元。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/汪红英)