全球金融：中国企业家的崛起推动亚洲亿万富豪猛增，并首超美国--报告

路透香港10月26日 - 由瑞银与罗兵咸永道（普华永道）联合编撰的亿万富豪报告显示，中国企业家的崛起推动亚洲亿万富豪人数在2016年增长近四分之一，使亚洲首次超越美国成为世界最多亿万富豪聚居地。

据这份周四出炉的报告，2016年亚洲的亿万富豪达637人，多于美国的563人，不过以总财富计，美国以2.8万亿美元继续称冠，亚洲只有2万亿美元，欧洲有1.3万亿美元。按现时的增长速度，亚洲亿万富豪的总财富有望在四年内追上美国。

报告覆盖的全球14个最大市场总共1,542位亿万富豪，他们的财富在2016年按年增加17%至6万亿美元，并占全球亿万富豪财富80%。带动财富增长的因素包括亚洲亿万富豪急速增长，以及材料、工业、金融和科技板块的增长。

而去年全球新增162位亿万富豪之中，中国大陆占101位，香港占10位。

瑞银财富管理大中华区主席及主管卢彩云在记者会上称，“亚洲在财富创造方面遥遥领先，隔一日就有一位新亿万富豪诞生。”

她并指出，中国在十九大会议后的策略和方向没有太大改变，未来发展令人乐观，相信中国仍将是亿万富豪增长最快的地区。她说，“中国新生富豪多数是创业家/企业家，他们都是白手兴家而不是靠股票投资致富。”

中国亿万富豪总数为318人，平均年龄55岁，平均财富25亿美元，主要来自综合企业、工业及房地产领域。在香港，亿万富豪有69人，平均年龄66岁，平均财富40亿美元，主要来自房地产、工业及科技领域。

罗兵咸永道香港私人银行谘询服务合伙人沈樱淇指出，中国几乎所有亿万富豪都是白手兴家的，而在香港，跨世代的则占三分之一。另外，愈来愈多亿万富豪及超高净值的企业家选择与其他亿万富豪合作策划交易，并在资本市场外取得庞大集资。

报告显示，很多亿万富豪的家族企业亦在私募股权维持高度配置。平均来说，亚太区家族办公室将五分之一的投资组合配置在私募股权，当中包括直接创投公司与私募股权、共同投资和私募股权基金。（完）