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全球金融：保险商与科技公司携手应对无人机与无人驾驶汽车带来的风险
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2017年10月13日 / 凌晨3点24分 / 9 天前

全球金融：保险商与科技公司携手应对无人机与无人驾驶汽车带来的风险

1 分钟阅读

路透伦敦10月12日 - 世界经济论坛(WEF))周四表示，本次论坛会议把保险商、科技公司以及各国政府汇聚在一起，共商应对无人机与无人驾驶汽车等新技术带来的风险。

世界经济论坛在一份报告中表示，科技公司正在快速开发新产品，但由谁来承担事故或损失赔偿责任并不总是很明确。

而且科技相关犯罪所造成的损失可能非常巨大。例如，据为伦敦专业保险市场--劳合社(Lloyd‘s)所做的一项研究，针对美国东北电网的网络攻击，就可能造成高达2,220亿美元的经济损失。

“各种新风险不断出现，而原有风险则变得更加复杂，”世界经济论坛与咨询公司奥纬咨询(Oliver Wyman)合作撰写的报告表示。

“保险业使用老方法来应对这些新风险，将勉为其难。”

世界经济论坛在一份声明中表示，行业及政府官员将会关注分享资讯及发展产业标准，使其更加容易发现及应付新的风险，同时也将寻求解决应负的责任。

此一提案将在2018年1月的瑞士达沃斯年度大会上研拟。

“事态发展非常非常迅速，”行业与会者之一、劳合社(Lloyd‘s)执行长Inga Beale表示。

“我们认为唯有我们一起努力，全球才能够应付进行中的事态。”

行业与会者还包括安联、瑞士再保等保险业者，思科及日立制作所等科技业者，还有来自欧盟执委会、印度、日本、英国及美国的政府高阶官员。

世界经济论坛经常在世界各地举办区域活动，并发布全球经济的相关研究。(完) (编译 张涛/张明钧; 审校 戴素萍/陈宗琦)

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