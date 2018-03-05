全球金融：影子银行规模续扩大，金融稳定委员会称该行业有助融资经济

* 纳入中国、卢森堡数据

* 美国仍是最大的影子银行中心

* 金融稳定委员会称，影子银行对融资经济是有帮助的

路透伦敦3月5日 - 协调20国集团(G20)金融监管的金融稳定委员会(FSB)周一指出，国际债券、房地产和货币市场基金增长，持续令全球”影子银行”业扩大。

金融稳定委员会表示，以”狭义”定义来衡量，影子银行活动2016年增长7.6%至45.2万亿美元规模，可能给金融稳定性造成威胁。已整理的数据最新到2016年。

这相当于29个接受调查管辖区整体金融体系资产的13%。此次评估首次纳入中国和卢森堡的数据。

“非银行融资提供了替代银行融资的有用渠道，且帮助支撑实体经济活动。”金融稳定委员会在报告中称。报告指出，然而，益发仰赖非银行融资可能引发新风险。

所谓影子银行是指提供金融服务的非银行业者。自10年前的金融危机以来，一些监管机构对待该行业一直抱持怀疑。

不过也有一些决策制定者支持影子银行，称该行业有助提高资本市场流动。比如欧盟就积极争取参与者，以让欧盟企业降低对银行贷款的严重依赖。

除了债务投资基金，上述对影子银行的统计也包括回购及债务证券化市场，以及涉及信贷的对冲基金。

证券化市场等领域过去受到的监管极少，但现在已获得规范，被认为对金融稳定的威胁较低。

在FSB的狭义定义中，开放式债券基金、提供信用的对冲基金、及货币市场基金，占了影子银行的72%，在2016年增加了11%。

以国别来看，美国占影子银行的31%，中国占16%，开曼群岛(Cayman Islands)占10%，日本占6%。

FSB表示，若以广义的定义来看，影子银行包含央行、传统银行、退休基金或保险业以外的所有金融机构，规模成长8%，达到99万亿美元，占全球金融资产的30%，为至少是2002年以来的最高水准。(完) (编译 张若琪/蔡美珍；审校 王洋/汪红英)