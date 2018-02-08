全球金融：押注股市与比特币波动性的产品应受到监控--纽约联储总裁

路透纽约2月7日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，押注股市与加密货币波动的金融产品都应受到监控，以了解其对市场稳定构成的风险。

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)之前曾呼吁对反向波动性连结产品加强监管。在周一股市崩跌、市值蒸发4万亿(兆)美元期间，这类产品也难逃一劫。

在路透与欧洲美国商会共同赞助有关银行业文化的活动上，被问及波动性连结产品及比特币的未来时，杜德利表示：“我们对金融体系与金融稳定性风险的担心在于：反馈环(feedback loop)存在于哪些地方？”

杜德利提到1987年的股市崩盘，当时一种名为资产组合保险的产品被指引发了负反馈环，加剧全球股市跌势。

利用交易所交易产品押注波动率指数的投资者周一遭到重创，当日该指数创下史上最大单日涨幅。

与此同时，全球监管打压和银行禁止用信用卡购买比特币，损及了数字货币的价格。作为市值最大的加密货币，比特币周二在卢森堡Bitstamp交易所跌至6,000美元之下的三个月低点，随后回升至8,119美元。

他说，此类金融产品为投资者提供了对冲风险的途径。“但是必须确保它们是合适的，而且设计得很周密。”

“过去几天股市走势有点儿震荡，存在一个问题，随着波动性上升，是否会导致人们卖出股票，”杜德利表示，“如果是这样的话，那可能会导致股市在未来起伏不定。”

随着周一以来金融市场反弹，杜德利说，他对美国经济稳定增长的看法并没有改变。

“我的展望并没有因为股市比前几天低一些而改变。股市仍比一年前大幅上涨，”他说。 (完) (编译 陈宗琦/张涛；审校 徐文焰)