全球金融：比特币在部分交易平台飙破10,000美元大关

路透纽约11月28日 - 比特币周二在几个较小的交易所及数字货币指数飙破10,000美元，触及纪录新高，不过在卢森堡Bitstamp和美国GDAX等主要交易平台仍略低于这个里程碑。

比特币在CEX.IO交易所触及10,234美元；而在加密货币指数coinmarketcap.com则触及10,050美元。CEX.IO是以云端挖矿提供商起家。

但在BitStamp、Coinbase的数字资产交易所GDAX或虚拟货币企业家Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟经营暨拥有的Gemini Exchange，比特币则尚未跨越10,000美元关卡。

随着金融及主流使用的扩大，对加密货币的机构需求增加，今年以来比特币已飙涨逾900%。比特币在BitStamp一度触及9,968美元高位。最新报9,907.70美元，日内涨逾2%。

比特币在一些新兴市场早已跨越10,000美元。比特币周一在津巴布韦(辛巴威)交投于17,875美元，当地市场周二价位则尚未取得。

而在韩国的交易所，比特币已接近11,000美元甚至更高；周一在bithumb交易所触及10,000美元的里程碑后，周二在将近11,000美元交投；在Coinone交易所交投于超过11,700美元，在Korbit交易平台报11,734美元。(完) (编译 张若琪； 审校 张荻)