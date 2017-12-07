全球金融：葛罗斯警告投资人沉溺债券狂欢之际，美联储应更加谨慎

路透纽约12月7日 - 影响力颇大的骏利亨德森投资基金经理人葛罗斯周四警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息方面应该要“更加谨慎及从容不迫”，因投资人对公司债和高收益垃圾债等高价风险资产的曝险相当大。

“万一因为政策错误、地缘政治危机或其他目前未能预见的风险，导致爆发一场危机，那么保护本金的能力和过去相比将有所减弱，”葛罗斯表示。他所管理的骏利亨德森全球无限制债券基金的资产规模为22亿美元。

葛罗斯在其最近的年度投资展望中指出，在之前几次市场颠峰时，包括1987年、2000年和2007年，资产经理人都得以藉由购入美债来部分为其风险资产做好保险，因为当美联储调降政策利率时，美债价格将会上涨。“今日，在利率如此低的情况下，这种“保险”作用变得有限。因此，风险资产为左尾风险所进行的保险将变少，而这应该要反映到较高的风险升水。

根据汤森路透理柏数据，今年迄今，美国注册公司债基金吸引超过2,050亿美元资金流入，在此同时美国注册股票基金的资金流入仅1,530亿美元。美国注册政府公债基金净资金流入约305.6亿美元。

葛罗斯也对以信贷为发展基础的美国经济提出警告。“我们整个以金融为基础的体系，是由银行业者发挥稳定及引导的力量，靠的是利差以及赚取利差的能力。”他称。“当信贷价格已经导致利差交易难以在特定杠杆/风险下取得获利，那么这个体系可能会停滞、甚至翻覆。”

不过在那之前，葛罗斯称投资人应该可以承受可接受水准的利差交易压力，并高于其指标指数，“这些利差不一定是出自于信贷，有可能出自于存续期、收益率曲线、波动率、股票、甚至汇率相关，”他称。“但在这个体系瓦解之前，必须还要多撑一会儿。要找出退出时点显然是相当困难且危险的，但对于在一个新的纪元中存活下来是相当重要的。我们或许正在接近这样的转折点，因此必须更加小心地投资。”

葛罗斯指出，当所有人都持有现金的时候，经济存在多重风险。“当违约的可能性升高，且/或信贷的实质回报或流动性减少，从而说服债权人持有传统‘货币’(现金、黄金、比特币)，那么我们所认知的金融体系可能面临危险，因信贷减少且货币增加，产生流动性疑虑，”葛罗斯称。(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 于春红/高琦)