全球金融：贝莱德总裁称投资者重新配置现金，股市上涨可能性很高

路透纽约12月5日 - 贝莱德(Blackrock)总裁Rob Kapito周二称，全球股市将会上涨的“可能性很高”，因超过70万亿美元储蓄进入市场寻找更好的回报。

Kapito在纽约一个活动中的问答环节表示，长期来讲现金可能也会进入债市，让利率维持低位。

美国股票扶摇直上，同时债券价格高、收益率(殖利率)低，让很多投资者意外，他们本预计这两个市场中至少一个会短路。美股在过去十年大部分时间处于牛市，而美国指标10年期公债收益率已有三年未曾突破2.65%。

这两个趋势都帮助吸引资金流入贝莱德跟随市场的低费率“被动型”基金，光今年就吸引到数百亿美元资金。贝莱德是全球最大的资金管理公司，管理的资产接近6万亿美元。

Kapito表态中的预期基本也是如此--低债券收益率和高股价--与他近年来在投资者活动上的立场一致。

他说，企业不愿投资自身业务，而是将资金用于股票回购和派息，同时民营企业一直不愿上市。

Kapito称，受这些因素共同影响，市场上可供投资的股票减少，而央行应对金融危机的举措又推低了债券收益率。

“这听起来可能并不乐观，但可供购买的股票的确不足，可供投资的具有收益的债券也不够，”他说，并补充道，投资者将对持有现金的回报寥寥无几感到厌倦，转而将资金投向资本市场。

“全球股市将上涨的可能性很大。”(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 张涛/许娜)