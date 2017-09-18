加拿大央行：副总裁称将密切关注加元走强，利率决议取决于数据表现

路透萨克屯9月18日 - 加拿大央行副总裁连恩周一表示，加拿大央行在考虑进一步的利率决议时，将密切关注经济对利率上升和加元升值如何反应，并仍将取决于数据表现。

连恩重申央行先前的讯息，即经济增长越来越全面且自我持续；同时他强调在央行近期两度升息后，政策仍适当。

“每一个决议都是当下的决定...我们关注当下的数据，试图了解经济如何演变，以及何种程度的货币政策刺激仍然适宜，”连恩在一场演说后表示。

他并称，鉴于本币走强在过去曾打压出口，决策者将密切关注加元升值。

“如今加元正在走强，我们肯定密切关注，并在作决定时充分纳入考量，”连恩在回答听众问题时表示。

加元在连恩发表讲话后下跌，加元/美元跌至1.2338加元或0.8105美元，为升息以来最弱水准；市场观察人士认为，现在加拿大央行每次发言或召开政策会议，加元都可能出现特别大的波动。

“这中间明显有一些盘算，或许只是想促使市场转变对央行将在10月再次升息的预期，而是更相信12月才会再次升息。”加拿大丰业银行汇市策略师Shaun Osborne和Eric Theoret在连恩演讲后在一篇研究报告中写道。

连恩并表示，加拿大家庭目前的负债规模，远高于过去利率更接近中性时的水平；但加拿大经济走强应有助于提高收入，进而帮助消费者应对债务成本。

他还表示，低利率帮助推动加拿大的房市景气，但低利率和双位数的房价涨幅都不可能持久。

连恩解释了央行何以连续两次意外决定升息，称在经济其余部分持续强劲增长之际，资源型经济正在反弹。

“那就是所谓取决于数据的情况。”他说。 (完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/白云)