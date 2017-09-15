加拿大央行：对通胀目标的其他选项持开放态度--副总裁威尔金斯

路透渥太华9月14日 - 加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)周四表示，加拿大央行的通胀目标制度运作良好，央行对其他选项持开放态度，并希望进行某种程度上的沟通，以避免不必要的不稳定。

央行上周升息令市场大感意外，外界对此多所抨击。威尔金斯表示，她将会考虑能改善对外沟通央行政策决定过程的方式。

“我的希望是有一些互动方式，可以让大家更容易了解我们对经济的看法，我们认为的重要资讯，以及事情可能的发展情况，”威尔金斯在央行通胀目标使命会议后对记者表示。

央行的货币政策架构近几个月益发受到密切审视，因尽管加拿大通胀仍远低于目标，央行却已两度升息。

威尔金斯说，通胀现在处于央行目标区间低端，这有一部分要归因于暂时性因素和央行的前瞻性眼光。

“首先第一步，要理解通胀目标具有前瞻性。如果你是根据今天的通胀率来制定政策利率，那么你就错了，”威尔金斯说。

她还说，虽然央行的经济模型并非完美，但它们“对于我们正确理解经济形势向来很有帮助”。

加拿大央行周一为自己辩解，因有批评意见认为央行升息前没有让市场做好充分准备，此前一位知名经济学家对该央行在升息前将近两个月的时间里缺乏沟通颇有微词。

部分分析师原先假设央行料等到10月才会升息，因为届时会有新闻发布会解释决策理由。威尔金斯说，央行一年开八次政策会议，使得央行得以把握应对经济变化的必要时机。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 陈宗琦/李爽)